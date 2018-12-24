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Соцсети: Что происходит? В Донецке активно проверяют авто, по городу «мотаются кортежи»
В неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня с утра по всему городу отмечается странная суета среди членов НВФ. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, дончане отмечают, что по городу мотаются кортежи с «важными людьми», кроме того, усилены проверки на дорогах. На данный момент неизвестно, что стало причиной активных перемещений членов НВФ. В комментариях люди пишут:
«10.57 к С утра мотаются кортежи с важными телами в сопровождении полиции. Может поэтому кипиш. Та кому вы, м. ть, нужны…»
«По Ленинскому проспекту цельный день сегодня туда-сюда с сиреной и мигалками носятся…»
«Много тел в форме перемещается по городу маршрутками… с большими спортивными сумками… увал что ли дали… Аа как же наступление, а?»
«Донецк 13.45 На кольце на бакинах плотно шерстят авто, даже эвакуатор пригнали»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, НВФ
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- В Горловке переполох: в город зашло много военной техники, боевики прогоняют людей с улицы, 17:31
- Соцсети: Что происходит? В Донецке активно проверяют авто, по городу «мотаются кортежи»16:45
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- В Горловке боевики «ДНР» прогоняют людей с улицы. Люди встревожены14:48
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