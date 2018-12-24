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В «ДНР» искали диверсантов: За выходные задержали 368 человек
В «ДНР» за выходные дни задержали 368 нарушителей комендантского часа. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток сотрудники МВД ДНР с 21 по 23 декабря провели оперативно-профилактическую операцию «Ночной город», – говорится в сообщении.
Отмечается, что к административной ответственности за мелкое хулиганство привлечено восемь человек, еще трое – за злостное неповиновение законному требованию сотрудникам полиции. Проверены 500 увеселительных заведений и составлены 72 протокола по факту распития спиртного в запрещенных законом местах и появление в общественных местах в нетрезвом виде.
В 2018 году за нарушение комендантского часа в «ДНР» были задержаны:
- с 12 по 14 января – более 350 человек;
- с 20 по 21 января – 173 человека;
- с 26 по 28 января – 495 человек;
- со 2 по 3 февраля – 298 человек;
- с 10 по 11 февраля – 393 человека;
- с 16 по 18 февраля – 408 человек;
- с 10 по 11 марта – 377 человек;
- с 16 по 18 марта – 446 человек;
- с 24 по 25 марта – 348 человек;
- с 30 марта по 1 апреля – 443 человека;
- с 6 по 9 апреля – 502 человека;
- с 13 по 15 апреля – 441 человек;
- с 20 по 22 апреля – 418 человек;
- с 18 по 20 мая – более 320 человек;
- с 25 по 27 мая – 373 человека;
- с 1 по 3 июня – 343 человека;
- с 8 по 10 июня – 386 человек;
- с 15 по 17 июня – 499 человек;
- с 22 по 24 июня – 365 человек;
- с 29 июня по 1 июля – 443 человека;
- с 6 по 8 июля – 239 человек;
- с 13 по 15 июля – 223 человека;
- с 20 по 22 июля – 250 человек;
- с 27 по 29 июля – 260 человек;
- с 3 по 5 августа – 221 человек;
- с 10 по 12 августа – 237 человек;
- с 17 по 19 августа – 237 человек;
- с 25 по 27 августа – 217 человек;
- с 31 августа по 2 сентября – более 300 человек;
- с 15 по 16 сентября – 359 человек;
- с 21 по 23 сентября – 297 человек;
- с 28 по 30 сентября – 298 человек;
- с 6 по 8 октября – 307 человек;
- с 7 по 9 декабря – 276 человек;
- с 14 по 16 декабря – 240 человек.
После 8 октября и до 26 ноября в «ДНР» информацию о количестве задержанных в комендантский час не давали.
Как сообщалось ранее, с 1 сентября в «ДНР» в связи с гибелью «главы республики» Александра Захарченко продлено действие комендантского часа, который начинается в 23:00. До этого в «ДНР» сократили комендантский час, с июля он был установлен в пределах с 01:00 до 05:00. В «ДНР» жители выражают недовольство заявлением «и.о. главы ДНР» Дениса Пушилина, что комендантский час сокращать не планируют, и он остается в расширенном режиме – с 23:00 до 5:00.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, диверсанты
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