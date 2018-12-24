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Архив - Донецкая область

В Горловке переполох: в город зашло много военной техники, боевики прогоняют людей с улицы,

24.12.2018 17:31
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В Горловке переполох: в город зашло много военной техники, боевики прогоняют людей с улицы,

Горожане гадают, с чем связаны сегодня, 24 декабря, странные действия российских наемников.

Жителей Горловки просят побыстрее покидать улицы, по которым замечено не только передвижение техники боевиков, но и каких-то "высших чинов" террористов. О ситуации в Горловке стало известно из сообщений пользователей в Twitter, передает "Диалог.UA".

На боевиков, в частности, пожаловались проживающие в микрорайоне 245-й квартал.

Горловчане рассказали, что полицаи и боевики из "МГБ" требовали от людей, чтобы те побыстрее покинули улицу. Точно такие же действия террористов были замечены и в других районах оккупированной Горловки.

Кроме того, горловчане пожаловались, что в центре города террористы "шмонают" прохожих и проверяют не только паспорта, но и содержимое сумок и даже карманов. Горловчане предполагают, что, возможно, террористы хотят среди населения посеять новую волну паники.

Также жители не исключают, что боевики могут создать новую провокацию, в которой потом обвинят либо ВСУ, либо мифических "диверсантов" с Украины.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, Горловка, боевики, военная техника
 
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