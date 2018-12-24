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В Красногоровке и Марьинке может появиться газ
Совместно с СММ ОБСЕ продолжаются плановые ремонтно-восстановительные работы на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, получили повреждения в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Так, в течение 22 декабря, специалисты Красногоровского огнеупорного завода восстанавливали освещение на газораспределительной станции «Марьинка» и проводили экспертизу состояния газопровода отвода на нитке высокого давления в направлении трассы Запорожье-Донецк.
В районе города Попасная проводили осмотр и ремонтные работы на водопроводе. А в Авдеевке осуществлялись плановые работы на Донецкой фильтровальной станции, а также обеспечивали безопасный проезд работников рабочей смены ДФС и обратно.
«Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации не препятствовать проведению запланированных ремонтно-восстановительных работ. Надеемся, что погодные условия и совместные усилия военных и гражданских специалистов позволят своевременно и качественно выполнить плановые мероприятия, направленные на поддержание экологической безопасности и восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса», – говорится в сообщении.
Напомним, в прифронтовом Марьинском районе (Донецкая обл.) прошли общественные слушания по обсуждению предложений к Плану перспективного развития Марьинского района на 2019-2021 годы.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, газ, Красногоровка, ОБСЕ
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