В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе

Кремль исключает в ближайшие дни «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Так, Захарова заявила:

«Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях. Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям».