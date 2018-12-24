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Архив - Донецкая область

В ОРЛО идет передел рынка контрабанды: есть жертвы

24.12.2018 16:20
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В ОРЛО идет передел рынка контрабанды: есть жертвы

В некоторых приграничных населенных пунктов неподконтрольной Украине территории Луганской области происходят разборки между представителями криминалитета и контролируемыми местными «правоохранителями» контрабандными кланами. Об этом сообщает группа экспертов «Информационное сопротивление».

В частности, «ИС» сообщает:

«Разборки серьезные — с жертвами и стрельбой. По состоянию на конец текущей недели, как минимум пять человек погибли. Осмелевший криминал, судя по всему, «под крышей» «правоохранителей ЛНР» затеял очередной передел «рынка».

По словам экспертов, к этой ситуации привела «сужающаяся кормовая база». Они добавили:

«Ранее существовавшая структура — крупная контрабанда — через «служивых», средний и мелкий — через бандитов, перестал удовлетворять «бандитов», а значит, и оккупационные «силовые структуры». Решили подмять и крупно-товарную контрабанду. Ожидаются новые разборки — причем явно претендующие на более высокий уровень «разбирающихся».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, контрабанда, жертвы, ОРЛО
 
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