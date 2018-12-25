Боевики «ДНР» копают траншеи вблизи автодорог

25.12.2018 17:48

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области копают траншеи вдоль автодорог.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 23 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«22 декабря наблюдатели видели, как пять членов вооруженных формирований копали две траншеи с обеих сторон от автодороги М03 примерно в 1 км к северо-северо-западу от н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка). Команда СММ также обнаружила свежие 300-метровые траншеи, соединенные с автодорогой Т0519 вблизи н. п. Заиченко (26 км к северо-востоку от Мариуполя)».