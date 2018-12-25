Бывшие бизнесмены из Донецка хотят ехать на работу в ЕС, а вместо бутиков торгуют елками

25.12.2018 13:49

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области бизнес всё больше и больше приходит в упадок. Вместо модных бутиков открываются «елочные базары».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей бизнес умирает. В итоге, вместо модных бутиков появляются «елочные базары». А сами бизнесмены хотят ехать на заработки в ЕС.

Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Уровень полёта предпринимательской мысли отлично характеризует тот факт, что в бывшем модном бутике Sassofono теперь торгуют елками Вот такие шишки-иголки»,

«Да да Там даже «неравнодушные» писали петицию городскому голове «о недопустимости такого соседства»»,

«Та ладно… Не может быть) ))»,

«У знакомого торговое помещение в центре Донецка, собирается в ЕС на заработки».