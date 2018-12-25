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Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер в интервью заявил о "провокациях с обеих сторон" на Донбассе и поставил в один ряд создание новой поместной украинской церкви с "выборами" на оккупированных территориях Донбасса.
Об этом он рассказал в интервью "Osnabrücker Zeitung", передает apostrophe.ua.
Также Гремингер вспомнил про законодательство о языке и образовании в Украине. Кроме того, он назвал оккупированные территории Донбасса "республиками повстанцев".
"Это вписывается в более широкую картину украинско-российских отношений с рядом других вопросов: законодательство о языке и образовании, стремление к независимости Православной Церкви в Украине, нерешенной проблемы оккупированного Крыма, незаконных выборов в обеих республиках повстанцев и ситуации вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Неоднократно происходили провокации с обеих сторон. Везде мы видим: или ситуация застаивается, или она вяло раскачивается", – заявил генсек ОБСЕ.
По мнению, Гремингера, для установления мира на Донбассе необходимы "шаги по умиротворению ситуации со стороны обоих государств". Кроме того, на уступки должны пойти государства "нормандской четверки", чтобы начать реализацию политической части Минских соглашений.
Такие высказывания генсека ОБСЕ вызвали возмущение многих в Украине.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, язык, церковь, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, Минские соглашения
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