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Архив - Донецкая область

К «наступлению» готовы! Боевики «ДНР» заявили, что их бронетехника в 15 минутах от передовой. ВИДЕО

25.12.2018 09:21
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К «наступлению» готовы! Боевики «ДНР» заявили, что их бронетехника в 15 минутах от передовой. ВИДЕО

Военнослужащие «Вооружённых сил ДНР» на подступах к Горловке готовы выполнить боевую задачу — продержаться до подхода бронетехники, которой нужно всего 15 минут после приказа на выдвижение, сообщаются сепаратистские СМИ,
Защитники «ДНР» уверяют, что у ВСУ нет никаких шансов прорваться через оборонительные позиции.



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, бронетехника, передовая
 
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