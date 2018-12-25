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ЛЖИВЫЙ ЛИДЕР НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
“Золотые горы”, бескомпромиссная борьба с коррупцией, интенсивное развитие экономики с повышением зарплаты, которые наобещал жителям Донбасса очередной главарь “ДНР” Денис Пушилин, оказались враньем. С началом правления обновлённой оккупационной власти жизнь в “республике” кардинально изменилась, и не в лучшую сторону, пишут Ведомости Донбасса.
Первым делом после выборов Пушилин поднял цены на продукты питания для восстановления собственных финансов, большая часть из которых была потрачена на предвыборную кампанию. Данный шаг спровоцировал волну возмущения среди местных жителей, так как большая часть из них находится за гранью бедности, а гуманитарная помощь населению, о которой так громко орут во всех российских СМИ, почти сошла на нет и выдается избранным категориям чиновников при исполкомах. Следующий этап так называемого “развития” заключается в задержке выплат, включая как заработную плату на предприятиях, так и разного рода социальных пособий. В нескольких районах из-за жалоб людей на низкий уровень зарплат и пенсий на некоторых предприятиях рабочим начали платить едой, выдавая вместо денег пакеты с продуктами питания. По такому же курсу проходит и экономическая дружба с Российской Федерацией, которая в рамках помощи Донбассу предоставляет на неподконтрольную Украине территорию продукты питания сомнительного качества. Не стали исключением и медикаментозные препараты, большинство из которых является подделкой с завышенной в 2-3 раза ценой. В регионе при поддержке нынешней власти процветает и коррупция, ярким примером этого служит деятельность “министерства госбезопасности ДНР”, в частности работа четырех пунктов пропуска на линии соприкосновения, за пересечение которойвзимается плата. При этом жители “республики” обвиняют главаря в том, что он полностью игнорирует происходящее в “республике” и не работает над решением этих проблем, оставшихся ему от предыдущей власти.
И пока в Москве продолжаются широкомасштабные интриги вокруг контроля над частью оккупированного Россией Донбасса, местные жители в оккупации, похоже, наелись “русского мира” уже по горло. Об этом свидетельствует социологическое исследование “Реинтеграция Донбасса”, проведенное Донецким институтом информации на неподконтрольных территориях. Результаты исследования демонстрируют рост поддержки идеи возвращения оккупированных территорий под украинскую власть с децентрализованным статусом. Очевидно, тенденция складывается не в пользу российских пропагандистов и эффект сепаратистского единомыслия, якобы царящего на захваченном Донбассе, гаснет с каждым днем.
Теги: Донбасс, лидер, ложь, ДНР, Пушилин
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