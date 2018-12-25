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НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов
За прошедшие сутки, 24 декабря, противник 20 раз нарушил режим тишины, при этом использовались минометы различного калибра, а также гранатометы и прочее пехотное вооружение.
К сожалению, в результате боевых действий были ранены трое защитников Украины, сообщают в пресс-центре штаба ООС, передает donpress.com.
Луганское направление
На этом участке обороны зафиксировано 6 прицельных обстрелов, преимущественно — минометных.
Так, с 10:40 до 10:50 по защитникам Кряковки было выпущено 10 мин калибра 82 мм. Вечером, около 20:00, начались минометные обстрелы наших позиций под Крымским — там разорвалось 10 мин 120 калибра, и вблизи Луганского — там неприятель выпустил несколько мин 82 калибра.
С 20:45, в течение часа, наши опорные пункты под Крымским снова находились под минометным огнем, а также огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Здесь было насчитано почти 20 разрывов мин калибров 120 и 82 мм.
Кроме того, наблюдались обстрелы в окрестностях н.п. Новоалександровка, Южное и Луганское из гранатометов и другого пехотного вооружения.
Донецкое направление
Здесь НВФ 14 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих, в основном применялись гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а также минометы.
Несколько раз противник вел огонь в сторону защитников Песок, Каменки, Водяного, Тарамчука, Гнутово, Чермалыка из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения.
Кроме этого, разрывы несколько минометных снарядов калибра 120 мм зафиксированы вблизи Песок, и 82-го калибра — возле Водяного и Гнутово.
Наши военнослужащие в некоторых случаях адекватно применяли в ответ штатное пехотное вооружение.
В пресс-центре сообщили, что вчера с 16:10 до 16:30 НВФ осуществили обстрел поселка Южное, где отсутствуют позиции ВСУ. Неприятель вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны шахты Гагарина, что в окрестностях неподконтрольной Горловки. Информация об обстоятельствах и повреждениях уточняется украинской стороной СЦКК.
Ситуация на сегодня, 25 декабря
С начала суток, по состоянию на 12:00, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, минометы, СЦКК, НВФ, ООС
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