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Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке на железнодорожном вокзале поставили новогоднюю елку. Об этом сообщается в социальных сетях. Также пользователи опубликовали фото. «Простаивающий из-за войны ж/д вокзал в Донецке открыл елочку», – говорится в превью к фото, пишут Донецкие новости.
Пользователи обсуждают сообщение.
Антон: «Ой, это так трогательно, ми ми ми. Еще в аэропорту елочку нужно поставить»;
Дмитрий: «На заборе еще должна быть колючая проволока. Непорядок»;
Allan: «А шо, даже электрички на Таганрог не пустили?»;
Fred: «Цирк какой-то. Зачем она там нужна»;
Ольга: «Как-то печально»;
Стеша: «Для кого ее там поставили? И от кого огородили здоровенным забором, если вокзал закрыт? Маразм крепчал»;
Андрей: «Уже и забыл как наш ЖД внутри выглядит! Только зачем там елочка?»;
Богдан: «Елочку они открыли… Блин, елочку»;
Александр: «Печальное зрелище».
Теги: Донецк, Донбасс, елка, вокзал
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