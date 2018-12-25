Праздник или выходной? Как Мариуполь отмечает католическое Рождество

25.12.2018 19:57

В Мариуполе проходят праздничные мероприятия – как общеновогодние, так и посвященные католическому Рождеству, которое отмечается сегодня, 25 декабря.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», Рождественский день начался с зимнего лагеря для детей в Мариупольской центральной церкви Евангильских христиан-баптистов, в котором организовали веселые конкурсы и игры.

Также запланирована череда новогодних представлений:

для малышей с инвалидностью в ДК «Молодежный» прошел балет «Щелкунчик»;

В ТРЦ «Украина» юным мариупольцам показали кукольную сказку «Как Лиса Медведя обманывала»;

в гостинице «Спартак» состоялась музыкальная программа с мультимедийными играми и серебряным шоу «Новогодние приключения свинки Пеппы и Джорджа»;

в кинотеатре «Савона» прошла шоу-программа «Сладкий подарок от Деда Мороза» с просмотром 3D-мультфильма «Гринч».

Ближе к вечеру праздник сосредоточился в центре города. Рождественская развлекательная программа стартовала в Театральном сквере в 16 часов. Программа предусматривает выступление местных певческих и танцевальных коллективов, рождественские колядки, ближе к вечеру – выступление кавер-группы «Lincoln» и дискотеку.

Кроме того, юноши и девушки смогут побывать на венском балу в Vezha Creative Space.

Впрочем, несмотря на то, что с 2017 года католическое Рождество считается в Украине официальным праздником, большинство жителей Мариуполя 25 декабря не привыкли считать праздничным днем.

«Донецкие новости» пообщались с мариупольцами, чтобы узнать их отношение к 25 декабря – является ли этот день для них настоящим праздником или всего лишь еще одним выходным.

Алина и Егор, студенты: «Для нас этот день – праздник! Дело в том, что мы только 10 дней назад отпраздновали нашу свадьбу. Мы только вернулись из свадебного путешествия, и вот эту череду рождественских и новогодних дней воспринимаем как продолжение нашего семейного праздника. Католическое Рождество – первый в этой праздничной цепочке. Мы относимся, и всегда будем относиться к этому дню, как к празднику. И обязательно пойдем на венский бал, а потом – на дискотеку к драмтеатру».

Надежда Васильевна, пенсионерка: «Настроение праздничное. Но это не потому, что наступает католическое Рождество, а потому что вокруг все в огнях, все такое красивое. Рождество же для меня всегда 7 января. Так с детства было, и уже по-другому я считать не смогу. Ну, а молодежь пусть празднует Рождество, когда ей нравится. Главное же не даты, а настроение, ощущение праздника».

Григорий, временно безработный: «Если честно, я думаю сейчас не о праздниках, а о том, где найти работу. Вот надеюсь, что получится быстро сделать загранпаспорт и смогу поехать в Польшу на заработки. Когда паспорт будет у меня в руках, тогда и появится праздничное настроение».

Игорь, работник металлургического комбината: «Относиться к этому дню, как к Рождеству, не могу. Рождество для меня – 7 января. Мы же православные христиане, и Рождество всегда отмечали, и будем отмечать 7 января. Не думаю, что в нашем городе живет уж очень много католиков. Но в любом случае, хорошо, что есть теперь еще один выходной день. Перед Новым годом много дел надо успеть сделать. 25 декабря посвятили генеральной уборке дома, и вечером будем ставить елку. Такая в нашей семье традиция».