- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Генсек ОБСЕ Гремингер отметился рядом скандальных заявлений, сравнив создание ПЦУ с "выборами" в "Л/ДНР"20:33
Пропагандисты «ДНР» раздувают новый фейк, который подхватили «СМИ» РФ
Пропагандисты «ДНР» раздувают новый абсурдный фейк о «химатаках», который уже подхватили «СМИ» РФ. Жители временно оккупированных территорий откровенно высмеивают фейковую «новость». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российским оккупантам во главе с «замначальника донецкой народной милиции» Эдуардом Басуриным, раздувают очередной абсурдный фейк о «химатаке», готовящейся под руководством «американских и английских спецслужб»:
«Басурин: на ж/д станции в Красногоровка у…ы в ОЗК разгружают синие бочки со СДЯВ. Рядом шныряют американские и английские спецслужбы с руками по локоть в крови мирных граждан Ближнего Востока. Наша разведка была без противогазов и вот результат налицо».
Эту «новость» уже подхватили российские «СМИ» в лице «военкора» Сладкова. Жители временно оккупированных территорий откровенно смеются над пропагандистами и их приверженцами:
«Логично: — А не смущает, что с 2014 года в Красногоровке не работает жд сообщение»,
«Чтобы привести что либо по Жд, не обязательно поездом».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, СМИ, пропаганда, ДНР, фейк
- На Донбассе развернулась война пропагандистов и "глушилок"
- Жители Донетчины дают резкий отпор пропагандистам «ДНР» и высмеивают их
- Новинки российской пропаганды: "украинские зомби" и "сафари" на мирных жителей Донбасса
- Наев создал секретным указом: в "ДНР" сильно напуганы тайным подразделением снайперов ООС
- Аброськин провел анализ прессы "ДНР"
- СБУ выдворила из Украины российскую журналистку: названо имя пропагандистки, которая снимала антиукраинские сюжеты для каналов "Россия-1" и "Россия-24"
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список13:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю13:15
- Российский буксир затонул в порту Керчи13:03
- Заставят переплачивать: жителям украинских новостроек подложат «свинью»12:48
- «Это вообще караул», - названа скрытая угроза Крымского моста12:30
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- Сегодня СНБО решит дальнейшую судьбу военного положения12:01
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- Независимости Беларуси пришел конец – Лукашенко объявил о создании нового союзного государства11:24
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР