- Боевики «ДНР» копают траншеи вблизи автодорог17:48
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке17:29
- "Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м16:48
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов16:32
- В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда16:08
- Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС15:49
- В Донецке замечено много людей в «военной форме» с большими сумками15:30
- "Сижу и плачу, хочу жить в той "республике" из телевизора", - в "ДНР" люди бунтуют, отказываясь верить лживым СМИ15:13
- В Донецке и Макеевке на дорогах тотальная проверка боевиков «ДНР» и «военной полиции»14:33
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР14:08
"Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м
В социальных сетях разгорелся скандал, связанный с призывом бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина, в результате которого выяснилось, что стало с российскими наемниками, которые весной 2014 года начали захват Славянска.
Выяснилось, что откликнувшиеся на призыв Гиркина российские боевики получили по "полной программе". Многие наемники были убиты, получили после ранений и увечий нищету. Часть российских боевиков попала в плен в подвал к своим же за обвинения в работе на "украинских диверсантов".
Об этом на своей странице в социальной сети рассказал один из свидетелей произошедшего Евгений Сергеев-Сеймский, передает dialog.ua.
Гиркин бросил боевой клич устроить вече под МИД РФ против передачи Курил Японии, однако внезапно всплыли неудобные подробности про оккупацию Славянска 2014 года. "В прошлый раз, откликнувшись на призыв Стрелкова, мое поколение получило по полной программе. Смерть в бою. Нищету после увечья. Подвалы Ордилоссии.
Выдачу за нарушение визового режима. "УкроДРГ". Полную потерю довоенного статуса. Про Славянск вообще молчу. Зондеркоманды там отработали по полной. Кстати, о том что там произошло после всех событий, мы же ничего не знаем. Вопрос, почему? А?" - пишет россиянин.
Теги: Россия, Донбасс, Славянск, МИД, ДНР, боевики, наемники, Гиркин, соцсети
- Пушилин хочет включить Мариуполь и Славянск в состав "ДНР": наемник сообщил про "силовой сценарий"
- В учебных военных пунктах РФ вербуют наемников для войны за «ДНР» и «ЛНР»
- В Донецке заявляют о начале юридической ликвидации "ДНР": боевики пожаловались Путину
- “Служба” в “Л/ДНР” – билет в один конец
- Главарь «ДНР» назвал истинные потери среди боевиков и российских наемников. ВИДЕО
- Жители Донецка встревожены большим количеством «боевиков ДНР» с чемоданами
- Пусть приедет на рынок, без трусов уедет: Реакция соцсетей на заявление Пасечника о ценах в «ЛНР»17:59
- Боевики «ДНР» копают траншеи вблизи автодорог17:48
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке17:29
- Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения17:11
- "Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м16:48
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов16:32
- В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда16:08
- Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС15:49
- В Донецке замечено много людей в «военной форме» с большими сумками15:30
- "Сижу и плачу, хочу жить в той "республике" из телевизора", - в "ДНР" люди бунтуют, отказываясь верить лживым СМИ15:13
- Пусть приедет на рынок, без трусов уедет: Реакция соцсетей на заявление Пасечника о ценах в «ЛНР»17:59
- Боевики «ДНР» копают траншеи вблизи автодорог17:48
- «ДНР» предупредила о перебоях в работе Vodafone в Горловке17:29
- Боевики «ЛНР» нарушают пределы мест хранения тяжелого вооружения17:11
- "Смерть в бою, нищета и увечья..." - стала известна судьба наемников Гиркина, которые захватили Славянск в 2014-м16:48
- НВФ активно обстреливали позиции ВСУ, в том числе из 120-х минометов16:32
- В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда16:08
- Водные беды Донбасса: непогода обесточила ДФС15:49
- В Донецке замечено много людей в «военной форме» с большими сумками15:30
- "Сижу и плачу, хочу жить в той "республике" из телевизора", - в "ДНР" люди бунтуют, отказываясь верить лживым СМИ15:13
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Стоматологи назвали продукты, "убивающие" белизну зубов19:06
- Приметы к Новому Году15:45
- Сказочное богатство: на эти знаки Зодиака в 2019-м свалятся золотые горы14:00
- Астрологи рассказали, каким будет следующий год13:17
- Названы самые гулящие знаки зодиака12:48
- Названы продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак12:00
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- Жители оккупированных территорий негодуют слыша заявления о «российском гражданстве»
- Ситуация на блокпостах: Очень большие очереди везде, сотни машин даже в Гнутово