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Архив - Донецкая область

В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда

25.12.2018 16:08
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В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области на время Новогодних и Рождественских праздников с 1 по 7 января 2019 года отменяют все поезда – как пригородные, так и идущие к границе с РФ.

Всего отменено 18 пригородных и 1 региональный пассажирский поезд. Причина, якобы, «снижение пассожиропотока».



Теги: Донбасс, Рождество, отмена, Новый год, ДНР, поезда, пассажиропоток
 
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