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В «ДНР» на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда
25.12.2018 16:08
Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области на время Новогодних и Рождественских праздников отменяют все поезда.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области на время Новогодних и Рождественских праздников с 1 по 7 января 2019 года отменяют все поезда – как пригородные, так и идущие к границе с РФ.
Всего отменено 18 пригородных и 1 региональный пассажирский поезд. Причина, якобы, «снижение пассожиропотока».
Теги: Донбасс, Рождество, отмена, Новый год, ДНР, поезда, пассажиропоток
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