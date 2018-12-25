- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Генсек ОБСЕ Гремингер отметился рядом скандальных заявлений, сравнив создание ПЦУ с "выборами" в "Л/ДНР"20:33
В Донецке и Макеевке на дорогах тотальная проверка боевиков «ДНР» и «военной полиции»
Во временно оккупированных Донецке и Макеевке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку на дорогах.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных Донецка и Макеевки встревожены устроенной боевиками «ДНР» и «военной полицией» тотальной проверкой. Макеевчане говорят, что «особое внимание» почему-то уделяется лицам «в камуфляже» и с рюкзаками. Их обязательно проверяют на наличие оружия или крупных сумм денег.
Вот что сообщают дончане и макеевчане в соцсетях:
«Макеевка центр пара орков с автоматами «военная полиция»»,
«На АС Плеханова и в районе АС Центр постоянно ошиваются. Особое внимание к лицам в камуфляже и с заплечными мешкам. Проверяют на предмет наличие оружия, боеприпасов и лишних денег в карманах «освободителей»»,
«Донецк 13.45 На кольце на бакинах плотно шерстят авто, даже эвакуатор пригнали»,
«Активизировались...».
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, полиция, ДНР, боевики, соцсети, проверки
- В Донецке вооруженные боевики устроили массовые облавы
- В Донецке и Макеевке боевики «ДНР» устроили новую тотальную проверку.
- "На фоне собора самое то", - печальное фото из оккупированного Донецка вызвало ажиотаж в Интернете
- В Донецке вооруженные боевики «ДНР» окружили офисное здание и выгоняют людей
- В Донецке боевики «ДНР» и «ихтамнеты» мародерствуют в оставленных домах и квартирах
- В Донецке в пиццериях продают пиццу со стеклом
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- В «ДНР» раскрыл причину фейка о «химатаке»11:12
- В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»10:50
- Главарь «ДНР» Пушилин «заинтересовался» жилым фондом09:30
- Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов" 08:15
- В районе Хрустального обнаружены «Грады» группировки «ЛНР»07:42
- Дончане встревожены: в городе возросла «активность» боевиков «ДНР»07:30
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО21:33
- Через неконтролируемые пункты пропуска в РФ выезжают грузовики в неизвестными грузами 20:56
- Варфоломею подарят Межигорье и десятки храмов в Украине: весь список13:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- Человечество обречено: известный уфолог заявил, что знает даты вторжения инопланетян Нибиру на Землю13:15
- Российский буксир затонул в порту Керчи13:03
- Заставят переплачивать: жителям украинских новостроек подложат «свинью»12:48
- «Это вообще караул», - названа скрытая угроза Крымского моста12:30
- ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ12:15
- Сегодня СНБО решит дальнейшую судьбу военного положения12:01
- На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку11:39
- Независимости Беларуси пришел конец – Лукашенко объявил о создании нового союзного государства11:24
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Астрологи составили любовный гороскоп на последнюю неделю 2018 года09:52
- Чому 25 грудня варто триматися подалі від лісу і вже можна думати про літо08:35
- Что нельзя делать в первые дни 2019-го: верные приметы22:19
- Врачи подсказали, как избежать похмелья в Новый год22:01
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Стреляли по машине, попали по "ДНРовцу": в Комсомольском "гаишники" случайно ликвидировали боевика
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- В ОРДО рассказали, какой батальон ВСУ будет «наступать» на Горловку
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР