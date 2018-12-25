В Донецке и Макеевке на дорогах тотальная проверка боевиков «ДНР» и «военной полиции»

25.12.2018 14:33

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку на дорогах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных Донецка и Макеевки встревожены устроенной боевиками «ДНР» и «военной полицией» тотальной проверкой. Макеевчане говорят, что «особое внимание» почему-то уделяется лицам «в камуфляже» и с рюкзаками. Их обязательно проверяют на наличие оружия или крупных сумм денег.

Вот что сообщают дончане и макеевчане в соцсетях:

«Макеевка центр пара орков с автоматами «военная полиция»»,

«На АС Плеханова и в районе АС Центр постоянно ошиваются. Особое внимание к лицам в камуфляже и с заплечными мешкам. Проверяют на предмет наличие оружия, боеприпасов и лишних денег в карманах «освободителей»»,

«Донецк 13.45 На кольце на бакинах плотно шерстят авто, даже эвакуатор пригнали»,

«Активизировались...».