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В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"

25.12.2018 08:47
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В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"

Взрывы прогремели вчера вечером, около 22 часов. Местные жители признались, что бахнуло очень громко. Многих раздавшийся звук напугал. Взрывы слышали и в центре оккупированного Донецка, что именно произошло дончане пока не поняли, передает "Диалог.UA".
Жители пос. Октябрьский рассказали, что мощная волна после взрыва "прошлась" по окнам. "20,11 мск Донецк еще один двойной бубух", "Донецк 19.13 к пл.Шахтерская — шарахнуло не слабо", "Октябрьский Что за глухой бум? Аж окна задрожала. Кто что слышал?", "Не слабо громыхнуло" "Сначала один взрыв, потом еще один" – пишут в соцсетях.



Теги: Донецк, Донбасс, волна, взрывы
 
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