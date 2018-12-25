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В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО

25.12.2018 21:33
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В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО

В Красногоровку, по железной дороге, якобы, прибыли бочки с химическими веществами для осуществления очередной «провокации ВСУ». Об этом со ссылкой на «разведку ДНР» рассказал Эдуард Басурин, пишет ДонПресс.
По его словам на железнодорожную станцию в Красногоровке будто бы прибыли вагоны, «забитые бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом». Басурин утверждает, что указанные бочки, якобы, разгружали военнослужащие ВСУ, «одетые в защитные комплекты».
Также поблизости были замечены «специалисты из британских и американских спецслужб», которые «практикуются на проведении диверсий». Басурин отметил, что руки упомянутых иностранных специалистов «по локоть в крови мирных граждан».



Теги: Донбасс, Красногоровка, ядохимикаты, вагон, Басурин
 
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