В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО

25.12.2018 21:33

В Красногоровку, по железной дороге, якобы, прибыли бочки с химическими веществами для осуществления очередной «провокации ВСУ». Об этом со ссылкой на «разведку ДНР» рассказал Эдуард Басурин, пишет ДонПресс.

По его словам на железнодорожную станцию в Красногоровке будто бы прибыли вагоны, «забитые бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом». Басурин утверждает, что указанные бочки, якобы, разгружали военнослужащие ВСУ, «одетые в защитные комплекты».

Также поблизости были замечены «специалисты из британских и американских спецслужб», которые «практикуются на проведении диверсий». Басурин отметил, что руки упомянутых иностранных специалистов «по локоть в крови мирных граждан».