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Архив - Донецкая область

Актуальные цены на продукты в супермаркете Горловки: опубликовано видео

26.12.2018 18:01
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Актуальные цены на продукты в супермаркете Горловки: опубликовано видео

Жительница Горловки (Донецкая область), подконтрольной группировке «ДНР», сняла на видео свой поход в магазин. Ролики были опубликованы на YоuTube-канале «Анна Хрусталева».

Девушка побывала в супермаркете АТБ (сейчас «Первый республиканский»), который находится в микрорайоне «Универсам». В кадр попали цены на некоторые продукты:

  • сладкие новогодние подарки для детей стоят от 87 до 682 рос. рублей (35 — 273 гривен по местному курсу),
  • яйца, 10 штук — 54 — 70 руб. (22 — 28 грн),
  • тушка куриная, 1 кг — 130 руб. (52 грн),
  • сметана, 450 г — 54 — 89 руб. (22 — 36 грн),
  • творог, 230 г — 68 — 75 руб (28 — 30 грн),
  • колбаса вареная, 1 кг 112 — 233 руб. (45 — 93 грн)
  • колбаса вяленая/копченая, 1 кг — 627 — 817 руб. (251 — 327 грн)

Еще одно видео было снято во время посещения магазина «Мрія», что на проспекте Победы. Горловчанка задержалась возле кондитерского отдела. Цена на шоколадные конфеты, оказавшиеся в поле зрения, от 246 — 562 руб. (98 — 225 грн).

 
Источник: https://donpress.com 


Теги: Донбасс, Горловка, супермаркет, цены
 
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