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Актуальные цены на продукты в супермаркете Горловки: опубликовано видео
26.12.2018 18:01
Жительница Горловки (Донецкая область), подконтрольной группировке «ДНР», сняла на видео свой поход в магазин. Ролики были опубликованы на YоuTube-канале «Анна Хрусталева».
Девушка побывала в супермаркете АТБ (сейчас «Первый республиканский»), который находится в микрорайоне «Универсам». В кадр попали цены на некоторые продукты:
- сладкие новогодние подарки для детей стоят от 87 до 682 рос. рублей (35 — 273 гривен по местному курсу),
- яйца, 10 штук — 54 — 70 руб. (22 — 28 грн),
- тушка куриная, 1 кг — 130 руб. (52 грн),
- сметана, 450 г — 54 — 89 руб. (22 — 36 грн),
- творог, 230 г — 68 — 75 руб (28 — 30 грн),
- колбаса вареная, 1 кг 112 — 233 руб. (45 — 93 грн)
- колбаса вяленая/копченая, 1 кг — 627 — 817 руб. (251 — 327 грн)
Еще одно видео было снято во время посещения магазина «Мрія», что на проспекте Победы. Горловчанка задержалась возле кондитерского отдела. Цена на шоколадные конфеты, оказавшиеся в поле зрения, от 246 — 562 руб. (98 — 225 грн).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, супермаркет, цены
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