Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков

26.12.2018 14:15

Мариупольцы присоединятся к всеукраинской акции #SAVE_UKRAINIAN_SAILORS в поддержку пленных моряков.

Призыв поддержать направлявшихся в катерах через Керченский пролив в Азовское море военнослужащих общественники распространили в соцсетях. Акция инициирована активистами из Киева, сегодня эту эстафету примут волонтеры Мариуполя.

Жители планируют украсить главную городскую елку 24 желто-голубыми корабликами – по числу пленных моряков - с их именами.

«Завтра ровно месяц, как держат в плену наших военнопленных моряков, которые шли к нам, в Мариуполь, но были захвачены российскими оккупантами. Приглашаем всех неравнодушных украсить свои елки желто-голубыми бумажными корабликами с названиями преступно захваченных украинских кораблей «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу» с надписями на каждом кораблике имен пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и названиями самых кораблей», - сообщают организаторы флешмоба.

Акция в поддержку украинских моряков состоится сегодня, 26 декабря, в 15:00 на Театральной площади.

Напомним, что 25 ноября 2018 года при движении из Одессы в Мариуполь спецназ России захватил украинские катера. В связи с этим в десяти областях Украины на 30 дней было введено военное положение. Сегодня, 26 декабря, его срок завершается.

Источник: https://mrpl.city