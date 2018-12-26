- Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе23:11
- Оккупированный Донецк за четыре дня до Нового года. ВИДЕО 22:10
- В штабе ООС объяснили ситуацию с «серой зоной» на Донбассе20:51
- Дмитрий Конов – последняя надежда Пушилина19:45
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе18:39
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата18:11
- В Союзе Добровольцев Донбасса пообещали помочь членам НВФ «живой силой»16:59
- Главари ОРЛО пожаловались на отсутствие «инвесторов»16:22
- Долги растут, улицы убирают хуже – «мэр» Луганска рассказал о миллиардном убытке КП 16:02
- Через блокпосты на Донетчине более 120 раз пытались нелегально провезти оружие и боеприпасы15:40
Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков
Мариупольцы присоединятся к всеукраинской акции #SAVE_UKRAINIAN_SAILORS в поддержку пленных моряков.
Призыв поддержать направлявшихся в катерах через Керченский пролив в Азовское море военнослужащих общественники распространили в соцсетях. Акция инициирована активистами из Киева, сегодня эту эстафету примут волонтеры Мариуполя.
Жители планируют украсить главную городскую елку 24 желто-голубыми корабликами – по числу пленных моряков - с их именами.
«Завтра ровно месяц, как держат в плену наших военнопленных моряков, которые шли к нам, в Мариуполь, но были захвачены российскими оккупантами. Приглашаем всех неравнодушных украсить свои елки желто-голубыми бумажными корабликами с названиями преступно захваченных украинских кораблей «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу» с надписями на каждом кораблике имен пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и названиями самых кораблей», - сообщают организаторы флешмоба.
Акция в поддержку украинских моряков состоится сегодня, 26 декабря, в 15:00 на Театральной площади.
Напомним, что 25 ноября 2018 года при движении из Одессы в Мариуполь спецназ России захватил украинские катера. В связи с этим в десяти областях Украины на 30 дней было введено военное положение. Сегодня, 26 декабря, его срок завершается.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, моряки, елка, корабли
- «Мисс Елка 2018»: мариупольская елка поборется за звание лучшей в Украине
- В Мариуполе отвоевали монумент морякам
- С одного из мариупольских перекрестков "украли" елки (ФОТО)
- В Херсонском порту арестовали судно с украинскими рабами
- До Нового года – 80 дней: мариупольцы уже нарядили елку
- В Мариуполе установили 15-ти метровую ель и заливают каток (ФОТО)
- Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе23:11
- Оккупированный Донецк за четыре дня до Нового года. ВИДЕО 22:10
- В штабе ООС объяснили ситуацию с «серой зоной» на Донбассе20:51
- Дмитрий Конов – последняя надежда Пушилина19:45
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе18:39
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата18:11
- В Союзе Добровольцев Донбасса пообещали помочь членам НВФ «живой силой»16:59
- Главари ОРЛО пожаловались на отсутствие «инвесторов»16:22
- Долги растут, улицы убирают хуже – «мэр» Луганска рассказал о миллиардном убытке КП 16:02
- Через блокпосты на Донетчине более 120 раз пытались нелегально провезти оружие и боеприпасы15:40
- Порошенко "объявил войну" пакетам23:25
- Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе23:11
- Копала могилу, а наткнулась на клад: женщина в Бердянске сделала удивительную находку. ВИДЕО22:43
- Оккупированный Донецк за четыре дня до Нового года. ВИДЕО 22:10
- Астропрогноз-2019: выборы огорчат, но это только начало21:44
- Россия может атаковать Украину в период новогодних праздников21:16
- В штабе ООС объяснили ситуацию с «серой зоной» на Донбассе20:51
- Что нужно знать о монетизации субсидии: 5 ответов на главные вопросы20:19
- Дмитрий Конов – последняя надежда Пушилина19:45
- Массовая финансовая истерия: Астролог рекомендует к концу 2019 года избавляться от гривны 19:14
- Что нужно знать о монетизации субсидии: 5 ответов на главные вопросы20:19
- Катастрофа близка! Экология Донбасса рушится, а решения по-прежнему нет08:26
- Переселенцы Донбасса: Путешествие в Украину и обратно08:15
- Врачи рассказали, сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца21:47
- С Нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки21:30
- Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день19:08
- Пять украинских фильмов на рождественские праздники18:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- К «наступлению» готовы! Боевики «ДНР» заявили, что их бронетехника в 15 минутах от передовой. ВИДЕО
- Смертельные потери армии РФ на Донбассе: ВСУ дали жесткий ответ оккупантам
- В Красногоровку прибыли вагоны с ядовитым веществом,— Эдуард Басурин. ВИДЕО