Массовые задержания в "ДНР": боевики начали охоту на "украинских диверсантов"

26.12.2018 08:15

Террористы в борьбе с "украинскими ДРГ" задержали больше 300 человек.

В понедельник, 24 декабря, на блокпостах Донецкой и Луганской областей задержали украинских граждан, которые воевали в рядах боевиков в 2014 году, но после освобождения городов бойцами ВСУ "завязали" с "республиками", передает "Диалог.UA" ссылаясь на сообщение представителя пресс-центра ООС Алексея Жуганова.

В свою очередь, боевики "ДНР" также похвастались "достижениями" "МВД".

В "ведомстве" рассказали, что "правоохранители" с 21 по 23 декабря разыскивали украинские ДРГ. Для достижения цели боевики провели операцию "ночной город", во время которой арестовали 368 человек за пьянство и нарушение комендантского часа. Однако про количество найденных диверсантов террористы не рассказали.

Ранее боевики "республик" нагло напали на украинских военных, ранив одного бойца. Напомним, террористы "ДНР" выдают разборки между собой с применением оружия за обстрелы украинской армии.



Источник: www.dialog.ua