На Донбассе рассыпали мины с вертолета

26.12.2018 14:32

Украинские военные сбрасывали противотанковые мины с вертолета над полями Донбасса.

В штабе ООС уточнили, что проведена отработка действий мобильных отрядов минного заграждения.

"С целью поддержания постоянной боевой готовности подразделений к выполнению боевых задач, по приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева систематически проводятся тренировки подвижных отрядов заграждения по установке противотанковых минных полей", - говорится в сообщении.

Сброс мин на местности производится со специальной установки, закрепленной на борту вертолета.

Отмечается, что отряды заграждения на вертолетах являются более маневренными и позволяют выполнять широкий спектр задач в сжатые сроки, в различных условиях ведения боевых действий.

В штабе ООС подчеркнули, что личный состав постоянно совершенствует свои профессиональные навыки на полигонах и на угрожающих направлениях.

Источник: https://mrpl.city