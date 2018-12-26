На Донбассе становится "жарко": российские наемники поплатились за атаку

26.12.2018 11:39

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" понесли летальные и санитарные потери на временно оккупированном Донбассе.

За минувшие сутки, 25 декабря, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применяя вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Известно, что противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил на луганском направлении и попаснянском из минометов калибра 82 мм. Кроме того, жертвами ударов пророссийских боевиков также стали бойцы ВСУ в районе поселков Новотошковское и Авдеевки.

Также за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В свою очередь, по данным разведки, один участник российско-оккупационных войск был уничтожен и двое ранены.



Источник: www.dialog.ua