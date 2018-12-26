Позаботиться о защитниках: главные задачи министерства ветеранов

26.12.2018 15:31

Уже пятый год на востоке Украины идет война и количество военнослужащих, побывавших на фронте, постоянно растет. Сейчас уже более 350 тысяч украинцев получили статус участника боевых действий и имеют право на ветеранские льготы. Однако до сих пор в стране нет ни единой базы учета ветеранов, ни специального закона, который бы защищал их права и потребности. Исправить ситуацию призвано Министерство по делам ветеранов. О первоочередных задачах и вызовах новосозданного ведомства, узнавали наши эксперты.





Зачем ветеранам министерство?

28 ноября Кабинет министров принял решение о создании министерства по делам ветеранов. Новая правительственная организация будет работать вместо Государственной службы по делам ветеранов, которая до сих пор отвечала за социальную защиту участников АТО. Также новое ведомство возьмет на себя функции еще более 20 учреждений, которые так или иначе решали вопросы ветеранов.

«Ветеранов обслуживает большое количество структур, которые «разобрали» себе по несколько льгот и выплат. Это заставляет ветерана «путешествовать» по кабинетам, тратя на это много времени и сил. Кроме того, многие из уволенных военнослужащих даже не знают о части своих прав и возможностей, потому что их об этом никто не информирует. Министерство могло бы ликвидировать эту многооконность и упростить процедуру получения ветераном определенной услуги», – объясняет член Совета волонтеров от Минобороны Денис Поданчук.

Новосозданное ведомство возглавила бывший народный депутат Ирина Фриз. По процедурным правилам, полноценно институция заработает в июне 2019 года. Вскоре начнется отбор кадров на государственную службу. В штате министерства будет 325 сотрудников, из них 125 – будут работать в регионах, остальные – в центральном аппарате.

«Министерство ветеранов не должно быть всего лишь ведомством для соцзащиты ветеранов. Это должно быть министерство возможностей. Большую часть работников министерства следует сформировать из участников боевых действий», – пояснил подход к подбору кадров глава государства Петр Порошенко.

Единый реестр и льготы онлайн

По словам нового министра Ирины Фриз, одна из первоочередных задач ведомства – создание Единого государственного реестра ветеранов, который упорядочит информацию из различных ветеранских баз данных. Для этого будет проведена большая аналитическая работа по определению реального количества ветеранов и выявления их потребностей.

Еще одним приоритетным направлением работы ведомства будет запуск платформы «Е-ветеран», которая объединит все доступные льготы онлайн. Электронная система будет создана на базе единого реестра и будет предусматривать собственный электронный кабинет для каждого ветерана. В нем можно будет оформить государственную услугу или проконсультироваться со специалистом.

«Это будет оптимизация всех, кто имеет отношение к ветеранам, это сведение их в единую систему. Ветераны получат новое министерство у себя в телефоне. Кабинет условно будет назван «е-ветеран», типа банковской системы, он будет привязан к твоей платежной карточке, и ты можешь все, что угодно: заказать путевку, услугу, получить информацию, записаться на курсы и т.д.», – уверяет председатель правления благотворительного фонда «Информационно-координационный центр» Оксана Гаврилюк.

От статуса добровольцам до профориентации

Важной задачей нового ведомства также будет разработка комплексного закона, который четко определит понятие, категории ветеранов и принадлежащие им льготы. Кроме того, документ должен урегулировать порядок предоставления статуса участника боевых действий добровольцам.

«Нам нужно создать качественный новый закон о ветеранах и членах их семей, он должен решить вопрос статуса участников боевых действий для бойцов добровольческих батальонов и наконец поставить знак равенства между государственными гарантиями и потребностями ветеранов. Все льготы, все государственные гарантии, все сервисы должны исходить из реальных потребностей ветеранов и отвечать требованиям времени», – заявила глава министерства Ирина Фриз.

Важно понимать, что статус участника боевых действий – это возможность получать помощь от государства в виде одноразовых и регулярных выплат, а также различные социальные услуги. В то же время в правительстве подчеркивают, что новое ведомство не будет «министерством льгот», ведь отдельное направление работы будет уделено профориентации и самореализации ветеранов. Для этого чиновники планируют сотрудничать с высшими учебными заведениями относительно курсов подготовки и переквалификации участников боевых действий.

«Надо учитывать главное: средний возраст ветерана украино-российской войны около 35 лет. Это означает, что у такого человека впереди вся жизнь. Главная задача Министерства по делам ветеранов – стимулировать этого человека, социализировать к нормальной жизни, чтобы он был не реципиентом социальных услуг, а человеком, который имеет активный образ жизни, формирует бюджет, ведет бизнес», – рассказывает координатор проекта «Когда закончится война» Ярослав Павловский.

Эксперты соглашаются, что в первые месяцы работы министерству предстоит выполнить ряд стратегических задач – от разработки законодательства до создания программ медицинской реабилитации защитников. Главный принцип, которым должно руководствоваться министерство – это возвращение к нормальной жизни тех, кто прошел войну.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля