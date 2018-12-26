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Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
Главарь «ДНР» Денис Пушилин отдал распоряжение «руководителям» районных и городских «администраций» изыскать свободное жилье для последующего предоставления жилплощади семьям погибших членов НВФ, наемникам и другим категориям жителей ОРДО.
Как сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, Пушилин велел составить «список свободных, не обремененных объектов жилого фонда из муниципальной собственности, составить дефектные акты и сметную документацию для проведения текущих и капитальных ремонтов, а после сформировать бюджетный запрос на выделение финансирования на выполнение работ по ремонту объектов муниципального жилого фонда».
При этом такое жилье обещают предоставить лицам, чьи дома или квартиры были разрушены вследствие ведения боевых действий. По его мнению, «свободного муниципального» жилья хватит для расселения тех, кто не захотел жить на подконтрольной Украине территории.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, жилье, Пушилин, ОРДО, НВФ
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