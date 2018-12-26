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Архив - Донецкая область

У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе

26.12.2018 19:30
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У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные силы Украины взяли под свой полный контроль практически всю «серую зону» на Донбассе. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Так, комментируя ситуацию на фронте, Бирюков отметил:

«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, 2/3 территории (Донбасса) были освобождены. Практически вся „серая“ зона освобождена и взята под контроль».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ВСУ, Порошенко, серая зона
 
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