У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе

26.12.2018 19:30

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Вооруженные силы Украины взяли под свой полный контроль практически всю «серую зону» на Донбассе. Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Так, комментируя ситуацию на фронте, Бирюков отметил:



«От того состояния, в котором мы начали в мае 2014 года, 2/3 территории (Донбасса) были освобождены. Практически вся „серая“ зона освобождена и взята под контроль».

Источник: https://donpress.com