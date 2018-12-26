«Угроза полномасштабного наступления»: в Раде рассказали о возобновлении военного положения в Украине

26.12.2018 20:15

По прогнозам американских аналитиков Россия может нарастить агрессию в Украине во время новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщили украинские СМИ.

Так, экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что РФ совершает акты агрессии в тот момент, когда мировое сообщество этого не ожидает. Он заявил:

«Москва любит совершать агрессию, когда мир не обращает внимания. Она вторглась в Афганистан в течение Рождественских праздников в 1979 году и напала на Грузию во время сезона отпусков в августе».

При этом он выразил уверенность, что атаку Кремля может повлечь слабая реакция Запада на эскалацию агрессивных действий против Украины после захвата Россией кораблей в Керченском проливе.

В свою очередь, директор Центра дипломатии Байдена Майкл Карпентер добавил:

«Россияне хотят полного доминирования над Керченским проливом и Азовским морем и украинцы не хотят отдавать контроль над своими территориальными водами и свободу прохождения через пролив и это их право. Поэтому, потенциал эскалации большой».

Источник: https://replyua.net