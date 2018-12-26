В Горловке появились первые «жертвы» фейков о «химатаке»

26.12.2018 18:15

На временно оккупированных территориях Донетчины, пропагандисты оккупационных «властей «ДНР» с подачи российских «кураторов» уже несколько дней раздувают фейковую «новость» о «химатаке». В результате появились люди, поверившие в это. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Пропагандисты оккупационных «властей ДНР» уже несколько дней раздувают фейковую «новость» о готовящейся «химатаке». В результате, некоторые люди, стали, в буквальном смысле, «жертвами пропаганды». Не имея других источников информации, кроме оккупационных и российских «СМИ», люди начинают верить в фейк и, как следствие, те, кто располагает денежными средствами, покупают АЗК и противогазы, а те, кто средств не имеет, шьет многослойные ватно-марлевые повязки, в которых между слоями насыпает соду.

Вот что рассказали горловчане в соцсетях:

«Горловка ДФ Вся вата сидит на измене и ждет пришельцев©»,

«Была на рынке. Знакомая продавщица (из адекватных» говорит, мол, ватные товарки задрали. Через одну шьют ватно-марлевые повязки. Причем в несколько слоев, а слои пересыпают содой (ыыыы). Вся вата на измене и ждет пришельцев»,

«То всё херь, противогазы покупают и АЗК на полном серьёзе»,

«Идиоты, сэр?©».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.