В ОРДО в новогоднюю ночь отменили «комендантский час»

26.12.2018 10:50

Согласно «распоряжению» № 151 главаря ОРДО Дениса Пушилина в новогоднюю ночь и на рождество на территории «республики» отменен «комендантский час». Об этом сообщается на официальном сайте Пушилина.

Данный «документ» подписан 25 декабря, в его тексте сказано:

«С 23:00 часов 31.12.2018 года до 5:00 часов 01.01.2019 года, а также с 23:00 часов 6 января 2019 года до 5:00 часов 7 января приостанавливается режим комендантского часа».

Источник: https://donpress.com