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ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ

26.12.2018 12:15
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ВСУ нанесли мощный ответ противнику: уничтожен ДОТ, погибли члены НВФ

В сети опубликовали видео ответного удара по позициям подразделений НВФ бойцами ВСУ на Донбассе. Соответвующее видео опубликовал на своей странице в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

В комментарии к публикации Штефан пишет:

«Однажды, где-то в районе проведения ООС, небратья вели себя невежливо и просили внимания. Внимание воинов ОС незамедлительно пришло вместе с ликвидацией ДОТа, детонацией боеприпасов и ликвидацией нескольких членов НВФ».

На видео показан бой между ВСУ и наемниками. В результате ответного огня происходит серия взрывов, а также взрывается и ДОТ противника.

 

Источник:  donpress.com



Теги: Донбасс, война, ВСУ, НВФ
 
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