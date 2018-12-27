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Архив - Донецкая область

Через блокпосты на Донетчине более 120 раз пытались нелегально провезти оружие и боеприпасы

27.12.2018 15:40
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Через блокпосты на Донетчине более 120 раз пытались нелегально провезти оружие и боеприпасы

Более 120 попыток нелегальной перевозки оружия и боеприпасов пресечены на блокпостах в Донецкой области с начала года.

Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Николай Семенишин на пресс-конференции по итогам работы за 2018 год, передает отдел коммуникации ГУНП в регионе.

Сегодня на территории региона функционируют как стационарные, так и мобильные блокпосты, которые перекрывают объездные дороги. "С начала года на указанных объектах выявлено более 3000 правонарушений, из которых 521 - уголовные. Пресечены более 120 попыток нелегальной перевозки оружия и боеприпасов, задержано 337 преступников, находившихся в розыске, задержаны 103 боевика", - говорится в сообщении.

Всего в 2018 году проверку прошли 76 000 грузовиков, более 495 000 легковых автомобилей, и более 1,5 млн. граждан.

"Благодаря инициативе командующего ООС Сергея Наева и поддержке органов местного самоуправления все блокпосты нашей области сейчас модернизированы. Объекты оборудованы современной техникой, созданы все необходимые условия для работы полицейских и ожидания граждан. Это позволит более эффективно обеспечивать безопасность и одновременно сделать пребывание на них граждан более комфортным", - отметил Николай Семенишин.



Теги: Донбасс, Донецкая область, оружие, боеприпасы, блокпост, боевики, Наев, ООС
 
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