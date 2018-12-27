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Главари ОРЛО пожаловались на отсутствие «инвесторов»
Неподконтрольный Украине Луганск не получает предложений об инвестициях. Такое заявление сделал главарь «администрации» города Манолис Пилавов.
Так, в эфире одного из подконтрольных ОРЛО СМИ он отметил:
«Скажу честно, особо много предложений… их нет просто… Инвесторы хотят стабильности и налоговых „каникул“», передает donpress.com.
На данный момент единственными проектами является строительство ресторана в парке им. Горького и тепличного комплекса.
По его словам, накануне в Ростовской области состоялись переговоры с предпринимателями, поскольку бизнесмены не пожелали приехать в неподконтрольный Украине Луганск.
Он отметил, что несколько логистических центров заинтересованы продукцией главных производителей Луганска — мясокомбината «Луганские деликатесы», ликеро-водочного завода «Луганова» и маркой бакалейных продуктов «Добродия».
Теги: Донбасс, Луганск, инвестиции, бизнесмен, налоги, продукция, предприниматели, ОРЛО
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