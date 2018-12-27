"Людей, как в Припяти, город умер благодаря России", - угнетающее фото пустого оккупированного Донецка поразили Сеть

27.12.2018 12:20

Популярный в Сети блогер под ником Фашик Донецкий опубликовал новое фото из пустующего захваченного Донецка, на улицах которого практически нет людей.

В оккупированном Россией Донецке не то чтобы отсутствует праздничное предновогоднее настроение, на улицах города даже сложно встретить людей, передает "Диалог.UA" "Менее недели осталось до нового года.

Настроения или ощущения праздника ноль. Был на днях снова в районе ж/д оккупированного РФ Донецка. Людей, как в Припяти: ж/д вокзал есть, кассы есть, но поездов нет", - пишет блогер Фашик Донецкий. Кроме того, к сообщению были прикреплены соответствующие фотографии из оккупированного города в качестве доказательства. "Только Донецк - это не только центр, 20-25 минут на маршрутке и ты на ж/д. Но на ж/д вместо поездов патрули. Вместо шума поездов шум боя в районе Песок, ДАПа или Авдеевки. Спасибо тебе, РФ, за то шо асвабадила", - саркастично заключил блогер, отметив, что город просто "сдох".