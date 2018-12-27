Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Людей, как в Припяти, город умер благодаря России", - угнетающее фото пустого оккупированного Донецка поразили Сеть

27.12.2018 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Людей, как в Припяти, город умер благодаря России", - угнетающее фото пустого оккупированного Донецка поразили Сеть

Популярный в Сети блогер под ником Фашик Донецкий опубликовал новое фото из пустующего захваченного Донецка, на улицах которого практически нет людей.

В оккупированном Россией Донецке не то чтобы отсутствует праздничное предновогоднее настроение, на улицах города даже сложно встретить людей, передает "Диалог.UA" "Менее недели осталось до нового года.

Настроения или ощущения праздника ноль. Был на днях снова в районе ж/д оккупированного РФ Донецка. Людей, как в Припяти: ж/д вокзал есть, кассы есть, но поездов нет", - пишет блогер Фашик Донецкий. Кроме того, к сообщению были прикреплены соответствующие фотографии из оккупированного города в качестве доказательства. "Только Донецк - это не только центр, 20-25 минут на маршрутке и ты на ж/д. Но на ж/д вместо поездов патрули. Вместо шума поездов шум боя в районе Песок, ДАПа или Авдеевки. Спасибо тебе, РФ, за то шо асвабадила", - саркастично заключил блогер, отметив, что город просто "сдох".



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, фото, железнодорожный вокзал, Новый год, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх