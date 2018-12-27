Маршрутки разваливаются: Жители Донецка жалуются на автобусы

27.12.2018 09:36

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на состояние маршруток.

Об этом они пишут в соцсетях, передает dnews.dn.ua.

«Маршрутка 41 разваливается, фото прилагается. Это кошмар. Полы при езде делают волну, стоять невозможно, ступеньки поломаны, сидеть с одной стороны страшно, так как все сидения перекошены, когда сидишь, ощущение, что сейчас вывалишься в окно или маршрутка распадется пополам. Сидения не прикручены к полу. И это с учетом того, что совсем недавно была проверка маршрутов… Как на таком можно ездить – металлолом… И 41-й всегда забит. Эта маршрутка не для перевозки пассажиров», – пишет автор поста.

Дончане поддерживают автора:

Натали: «Я 23 декабря на ней ехала. Было откровенно страшно. Все трещит и скрипит»;

Александр: «Это экстрим по днрски»;

Алексей: «Мда... И в кинотеатр 3D не нужно ходить»;

Лена: «Муж сегодня ехал на этой маршрутке, говорит, сзади два сиденья перекошены, думал в окно выпадет, а пол – вот-вот ногами по асфальту побежишь».

Жители Донецка отмечают, что и на других маршрутах транспорт не в лучшем состоянии:

Анна П.: «Это вы еще 25 или 17 не видели – с дыркой в полу»;

Алина: «Ха! Так маршрутки разваливаются многие»;

Анна К.: «А 17-й? Который скрипит на каждое нажатие тормоза. Там голова через 5 минут уже болит»;

Алена: «Я как-то 2 года назад ехала в 46в, так он по шву внизу разваливался. На каждом повороте асфальт было видно. Я к концу только заметила, так как возле окна сидела. Думаю, этот автобус залатали и опять на маршрут пустили»;

Рая: «Вы еще 35-й не видели»;

Виктория: «23 декабря ехала на 46 и 46в, так ничем не лучше. Шел дождь, и вся крыша текла – что в одной маршрутке, что в другой. Сиденья все залиты водой были»;

«Доктор»: «А где же автобусы "Донбасс", которые выпускает республика?»;

Маруся: «Вчера с ребенком ехали на этом "автобусе", всю дорогу молишься, чтобы задняя часть чудо-автобуса не осталась на дороге… На полу в маршрутке лежат два куска фанеры, если бы не они, то ноги бы болтались в дырке в полу»;

Адам: «И это разваливается? Я ехал в 30-ке, и там у самых дверей в полу дыра, видно дорогу. Причем дыра с ногу в 42 размер».

Также люди спорят о том, кто виноват в такой ситуации:

Лена: «Жесть! У таких водителей надо пожизненно права забирать. Выезжать на маршрут в такой машине просто преступление! Это как же надо ненавидеть людей, чтоб так их возить? Лишь бы бабки капали»;

Катерина: «А вы сами поработайте на 41, и узнаете, за какие шиши потом его ремонтировать. Если у вас потом что-то останется»;

Светлана: «Может, претензия должна быть к хозяину маршрутки, а не к водителю. Водитель должен для вас новую маршрутку купить?»;

Антоний: «А с теми, кто на линию такое выпускает, что делать? Перед выходом на линию транспорт должен быть осмотрен и должно быть выдано разрешение. А уж разрешение никак не водитель себе же выдает!»;

Сергей: «Власти могли бы это изменить, но зачем… Надо каждый месяц около 10-12 млн деревянных по кармашкам тощим раскидывать, да экономить на "Бентли"»;

Александр: «Маршрутки вам, господа, плохие – донашивайте что есть»;

Ирина: «Маршрутки какие остались в городе, те и ездят. Новые брать неоткуда, никто с новой машиной за такие деньги работать не будет».