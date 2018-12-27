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Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
27.12.2018 18:11
Вооруженный конфликт на Донбассе завершится в 2021 году.
Как передает корреспондент «Донецких новостей», такой прогноз сегодня, 27 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве озвучил астролог Влад Росс.
По его мнению, в 2019 году каких-либо серьезных изменений на востоке Украины не предвидится. «Будет отмечаться вялотекущее состояние военных действий до конца 2019 года», – сказал он.
При этом, по прогнозам Росса, в 2021 году войны на Донбассе уже не будет. «Я не вижу, чтобы военные действия закончились раньше, чем середина 2020-2021 год. Но я точно знаю, что война закончится в 2021 году – после великого соединения 21 декабря 2020 года Юпитера и Сатурна под знаком Водолея. Поэтому в 2021 году войны уже не будет», – констатировал он.
Теги: Украина, Донбасс, война, прогноз, конфликт, астролог, астрологический прогноз
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