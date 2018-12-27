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Архив - Донецкая область

Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе

27.12.2018 23:11
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Пушилин сделал громкое заявление о "наступлении" на Донбассе

Пушилин снова повеселил Сеть своими заявлениями о якобы "наступлении" ВСУ, которое сорвали "защитники" Донбасса.

Об этом главарь "ДНР" заявил сегодня 27 декабря во время своей прямой линии с пропагандистскими СМИ, передает "Диалог.UA". По словам Пушилина, силы ООС якобы: "отказались от запланированного наступления на востоке Украины".

В тоже время главарь боевиков добавил, что он не уверен на 100% в том, что Украина отказалась "наступать".

"Сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что Украина отказалась от наступления… Но не на 100 процентов", - заявил Пушилин.

Главарь "ДНР" не упустил при этом случая похвастаться, что именно распространение террористами данных о "наступлении" сорвало планы армии Украины. Ранее стало известно, что Кремль отправил в оккупированный Донецк "десант" для спасения Пушилина.

Источник: dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, Пушилин, наступление
 
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