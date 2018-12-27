Ремонт на ДФС окончен, запуск станции запланирован на сегодня

27.12.2018 11:19

Возобновление работы ранее обесточенной Донецкой фильтровальной станции запланировано на сегодня.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» сообщили:

«Запуск ДФС запланирован на 27 декабря после проведения профилактических работ».

При этом там добавили, что ремонтные работы на станции были завершены 26 декабря.