В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки. Останавливают авто по 8 раз

27.12.2018 10:57

Сегодня боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устроили тотальную проверку транспорта.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка сегодня с самого утра столкнулись с очередной тотальной проверкой транспортных средстве боевиками «ДНР» и российскими оккупантами. Некоторые дончане предполагают, что таким образом боевики «косят бабки» к празднику. Что бы тони было, но из-за «активности» боевиков на дорогах образовываются пробки, некоторые авто проверяю по 8(!!!) раз.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«С 7 утра дыргаи на пл. Свободы и на мариупольской… ранние пташки, блин… уже, видать, клювики то пооткрывали..»,

«Тут тоже готовы косить бабки»,

«Мотель, Донецк. Со стороны заперевальной пробка, регуляторы стоят, но не регулируют»,

«Донецк Колядуют?»,

«Что происходит?)) съездил в Макеевку с утра туда и назад 8 раз остановили, с буденовского района ехал. По городу в закоулках стоят. Предпраздничное настроение что ли?! Всем нужны подарки?»,

«Донецк 15.22 к Пл Свободы вояки с палками, на укр номерах тормозят лихо».