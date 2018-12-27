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В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки. Останавливают авто по 8 раз
Сегодня боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устроили тотальную проверку транспорта.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка сегодня с самого утра столкнулись с очередной тотальной проверкой транспортных средстве боевиками «ДНР» и российскими оккупантами. Некоторые дончане предполагают, что таким образом боевики «косят бабки» к празднику. Что бы тони было, но из-за «активности» боевиков на дорогах образовываются пробки, некоторые авто проверяю по 8(!!!) раз.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«С 7 утра дыргаи на пл. Свободы и на мариупольской… ранние пташки, блин… уже, видать, клювики то пооткрывали..»,
«Тут тоже готовы косить бабки»,
«Мотель, Донецк. Со стороны заперевальной пробка, регуляторы стоят, но не регулируют»,
«Донецк Колядуют?»,
«Что происходит?)) съездил в Макеевку с утра туда и назад 8 раз остановили, с буденовского района ехал. По городу в закоулках стоят. Предпраздничное настроение что ли?! Всем нужны подарки?»,
«Донецк 15.22 к Пл Свободы вояки с палками, на укр номерах тормозят лихо».
Теги: Донецк, Донбасс, транспорт, ДНР, боевики, соцсети, проверки
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