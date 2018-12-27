В штабе ООС объяснили ситуацию с «серой зоной» на Донбассе

27.12.2018 20:51

Военные ООС с 30 апреля взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил начальник пресс-центра ООС Виталий Саранцев, передает donpress.com.

Военнослужащий отметил, что под контроль ВСУ за этот период перешли поселок Золотое-4 (хутор Вольный) в Луганской области и поселки Пивденное, Шумы и Рассадки в Донецкой области.

Также, он подтвердил слова советника президента Юрия Бирюкова о том, что практически вся «серая зона» на Донбассе контролируется военными ООС.

Саранцев добавил, что «такого понятия как „серая зона“ вообще не существует, есть линия столкновения, и мы, продвигаясь вдоль этой линии соприкосновения, улучшаем свое тактическое положение». Он уточнил:

«Во многих местах мы действительно улучшили свое положение, закрепились в районе определенных населенных пунктов, создав зону безопасности, чтобы обезопасить жизнь как военнослужащих, так и гражданского населения».

По его словам, что украинские военные действуют строго в рамках минских договоренностей, улучшают свои позиции и защищают мирное население. Саранцев добавил:

«Эти деревни в любом случае и так принадлежат Украине. Мы обеспечиваем там более надежный контроль, обеспечиваем там деятельность государственных институтов: там работают уже судебная, финансовая системы, люди уже могут получить какие-то социальные услуги».