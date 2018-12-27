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Архив - Донецкая область

В Союзе Добровольцев Донбасса пообещали помочь членам НВФ «живой силой»

27.12.2018 16:59
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В Союзе Добровольцев Донбасса пообещали помочь членам НВФ «живой силой»

Так называемый Союз Добровольцев Донбасса в случае «наступления ВСУ» готов прислать тысячи добровольцев в ОРДЛО.

Об этом сообщает сторонник НВФ «ЛДНР» Семен Пегов в своем Telegram-канале, передает donpress.com, так он написал:

«СДД готов прислать на Донбасс как минимум два батальонно-тактические группы в течение трех суток в случае, если Киев пойдет в наступление».

По его словам, «несколько тысяч российских (и не только) добровольцев действительно встречают праздники «на чемоданах».



Теги: Донбасс, праздники, ДНР, ЛНР, добровольцы, ВСУ, наступление, НВФ
 
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