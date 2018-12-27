Житель Донецка рассказал о ценах на продукты в супермаркете под Новый год

27.12.2018 11:59

Житель Донецка Игорь Полтавец в соцсети рассказал о ценах на продукты питания во временно неподконтрольном украинской власти городе, передает dnews.dn.ua.

Покупки он делал 26 января, в бывшем гипермаркете «Ашан». Сейчас это – торговый центр «Сигмаленд».

Игорь купил в «Сигмаленде» овощи и фрукты. Цена за 1 кг:

картофель – 20,5 руб. (8 грн по местному курсу на 27.12.2018);

белокочанная капуста – 39 руб. (16 грн);

лук белый – 46 руб. (18 грн);

морковь – 31 руб. (12 грн);

мандарины (Грузия) – 65 руб. (26 грн);

лимоны – 82 руб. (33 грн);

лаймы – 517 руб. (207 грн);

огурцы – 124 руб. (50 грн);

помидоры – 145 руб. (58 грн);

бананы – 74 руб. (30 грн);

хурма – 72 руб. (29 грн);

апельсины – 83 руб. (33 грн);

свекла – 20 руб. (8 грн).

Приобрел дончанин и другие продукты:

зеленый горошек в банке (400 г) – 62 руб. (25 грн);

икра красная (120 г) – 473 руб. (189 грн);

оливки с семгой – 59 руб. (24 грн);

оливки с анчоусом – 60 руб. (24 грн);

консерсированный ананас (565 г) – 75 руб. (30 грн);

тыквенный сок (банка 3 л) – 114 руб. (46 грн);

соевый соус – 60 руб. (24 грн);

пепси (2 л) – 76 руб. (18 грн);

сок «Сандора» (1 л) – 108 руб. (43 грн);

форель (200 г) – 380 руб. (152 грн);

мойва копченая (250 г) – 113 руб. (45 грн);

соль – 32 руб. (13 грн);

горбуша холодного копчения (за кг) – 417 руб. (167 грн);

селедка (за кг) – 105 руб. (42 грн);

лаваш – 23 руб. (9 грн);

колбаса «Махан» (Енакиевский мясокомбинат) – 1104 руб. (442 грн);

колбаса «Альпийская – 822 руб. (329 грн);

шейка ветчинная свиная – 833 руб. (333 грн);

шейка свиная сырокопченая – 654 руб. (262 грн);

свиная корейка – 365 руб. (146 грн);

кетчук – 45 руб. (18 грн);

майонез – 48 руб. (19 грн);

перепелиные яйца (20 шт.) – 71 руб. (28 грн);

куриные яйца (крупные, 10 шт.) – 90 руб. (36 грн);

багет – 15 руб. (6 грн).

Также Полтавец приобрел алкогольную продукцию:

пиво нефильтрованное «Kozel» – 47 руб. (19 грн);

пиво «Миллер» – 76 руб. (30 грн);

пиво «Медь и солод» – 48 руб. (19 грн);

пиво «Трехсосенское – 43 руб. (17 грн);

мартини – 580 руб. (232 грн).

Сумма всего чека составила 5406 руб. (2162 грн):

«Все продукты куплены для нашей семьи. Естественно, где-то можно купить дороже, какие-то продукты в каких-то других торговых сетях, возможно, будут дешевле», – отметил Игорь.

Пользователи в соцсети пишут о том, что цены в Донецке – выше, чем в Москве, и почти такие же, как в аннексированном Крыму:

«Тетя»: «У нас, в Крыму, цены почти такие же, кое на что даже дороже»;

Дмитрий: «В Москве дешевле».