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Житель Донецка рассказал о ценах на продукты в супермаркете под Новый год
Житель Донецка Игорь Полтавец в соцсети рассказал о ценах на продукты питания во временно неподконтрольном украинской власти городе, передает dnews.dn.ua.
Покупки он делал 26 января, в бывшем гипермаркете «Ашан». Сейчас это – торговый центр «Сигмаленд».
Игорь купил в «Сигмаленде» овощи и фрукты. Цена за 1 кг:
картофель – 20,5 руб. (8 грн по местному курсу на 27.12.2018);
белокочанная капуста – 39 руб. (16 грн);
лук белый – 46 руб. (18 грн);
морковь – 31 руб. (12 грн);
мандарины (Грузия) – 65 руб. (26 грн);
лимоны – 82 руб. (33 грн);
лаймы – 517 руб. (207 грн);
огурцы – 124 руб. (50 грн);
помидоры – 145 руб. (58 грн);
бананы – 74 руб. (30 грн);
хурма – 72 руб. (29 грн);
апельсины – 83 руб. (33 грн);
свекла – 20 руб. (8 грн).
Приобрел дончанин и другие продукты:
зеленый горошек в банке (400 г) – 62 руб. (25 грн);
икра красная (120 г) – 473 руб. (189 грн);
оливки с семгой – 59 руб. (24 грн);
оливки с анчоусом – 60 руб. (24 грн);
консерсированный ананас (565 г) – 75 руб. (30 грн);
тыквенный сок (банка 3 л) – 114 руб. (46 грн);
соевый соус – 60 руб. (24 грн);
пепси (2 л) – 76 руб. (18 грн);
сок «Сандора» (1 л) – 108 руб. (43 грн);
форель (200 г) – 380 руб. (152 грн);
мойва копченая (250 г) – 113 руб. (45 грн);
соль – 32 руб. (13 грн);
горбуша холодного копчения (за кг) – 417 руб. (167 грн);
селедка (за кг) – 105 руб. (42 грн);
лаваш – 23 руб. (9 грн);
колбаса «Махан» (Енакиевский мясокомбинат) – 1104 руб. (442 грн);
колбаса «Альпийская – 822 руб. (329 грн);
шейка ветчинная свиная – 833 руб. (333 грн);
шейка свиная сырокопченая – 654 руб. (262 грн);
свиная корейка – 365 руб. (146 грн);
кетчук – 45 руб. (18 грн);
майонез – 48 руб. (19 грн);
перепелиные яйца (20 шт.) – 71 руб. (28 грн);
куриные яйца (крупные, 10 шт.) – 90 руб. (36 грн);
багет – 15 руб. (6 грн).
Также Полтавец приобрел алкогольную продукцию:
пиво нефильтрованное «Kozel» – 47 руб. (19 грн);
пиво «Миллер» – 76 руб. (30 грн);
пиво «Медь и солод» – 48 руб. (19 грн);
пиво «Трехсосенское – 43 руб. (17 грн);
мартини – 580 руб. (232 грн).
Сумма всего чека составила 5406 руб. (2162 грн):
«Все продукты куплены для нашей семьи. Естественно, где-то можно купить дороже, какие-то продукты в каких-то других торговых сетях, возможно, будут дешевле», – отметил Игорь.
Пользователи в соцсети пишут о том, что цены в Донецке – выше, чем в Москве, и почти такие же, как в аннексированном Крыму:
«Тетя»: «У нас, в Крыму, цены почти такие же, кое на что даже дороже»;
Дмитрий: «В Москве дешевле».
Теги: Донецк, Донбасс, продукты, торговый центр, Новый год, цены, соцсети
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