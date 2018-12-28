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Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе

28.12.2018 07:35
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Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе

Россия разносила слухи о том, что на территории Донбасса якобы ведется постоянная борьба за "серые" зоны.

Советник президента Юрий Бирюков заявил в ответ на высказывания члена Совета Федерации РФ Игоря Морозова о якобы постоянной войне за "серую зону" на Донбассе, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отдали агрессору и кусочка своей земли за период боевых действий на востоке страны.

Об этом сообщает "Обозреватель", передает "Диалог.UA".

Вместе с тем, ранее Юрий Бирюков рассказывал, что ВСУ удалось взять под контроль практически всю "серую зону" на войне за укрепление независимости на Донбассе. Эти слова сильно разозлили члена Совета Федерации РФ Морозова, который назвал это "желанием оправдать военное положение".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ложь, советник, Кремль, ВСУ, Порошенко
 
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