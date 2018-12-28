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Для чего Путин создал "Л/ДНР": названа главную цель России
Главной целью Путина по Донбассу, как сообщил эксперт из Израиля Игаль Левин, является выявление радикалов, которых можно взять в РФ и использовать в своих целях. Также "Л/ДНР" для российского лидера - это умелые инструменты для давления на Украину.
Бывший военнослужащий Израиля Игаль Левин рассказал о цели Кремля касательно создания "ЛНР", а также "ДНР". Причина оказалась довольно тревожной. Данная информация была представлена во время интервью "Народной правды", передает издание "Диалог.UA".
"Так или иначе нужно проявить логику. Идея с так называемой "Новороссией" связана с целой кучей местных радикалов.
Они за эти 4 года себя хорошо проявили. Там сосредоточен такой контингент, что половину из них можно было бы смело отправить воевать в ИГИЛ.
Но они уже себя показали. Кое-кто из них уже ликвидирован. Оккупированный Донбасс стал настоящим полигоном для радикалов", - сообщил Левин.
Эксперт также считает, что Российской Федерации невыгодно признавать "Л/ДНР".
Он сослался, что эти территории ему нужны для давления. Большинство же радикалов, по заявлениям Левина, Путин убрал в Россию, чтобы использовать их для запугивания.
Тем не менее "ЛНР" и "ДНР", как сообщает Левин, Российской Федерации необходимы для дальнейшего давления на Украину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР
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