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Мощная ответка ВСУ: армия РФ не может прийти в себя, у противника "200-е"

28.12.2018 10:31
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Мощная ответка ВСУ: армия РФ не может прийти в себя, у противника "200-е"

Российско-оккупационные войска продолжают нести летальные и санитарные потери на захваченном Донбассе благодаря мощным ответам ВСУ на провокации.

За прошедшие сутки, 27 декабря, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, передает "Диалог.UA". Зафиксировано, что боевики "Л/ДНР" трижды применяли вооружения, запрещенные минскими соглашениями. В частности, из минометов калибра 82 мм враг бил по позициям Вооруженных сил Украины вблизи поселка Крымское и Пески, а из минометов калибра 120 мм атаковал Гнутово.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты ВСУ  в районе поселка Новозвановка, вблизи Авдеевки и Водяного. По данным разведки, один оккупант был уничтожен, а двое получили ранения.

Более того, Вооруженным силам Украины удалось взять одного сепаратиста в плен.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Россия, Донбасс, война, армия, ДНР, ЛНР, ВСУ, противник
 
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