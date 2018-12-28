Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе

28.12.2018 19:23

Режим тишины на Донбассе в связи с новогодними праздниками не продлится долго, его нарушт незаконные вооруженные формирования (НВФ). Так считает военный эксперт Олег Стариков, пишет «Сегодня.ua».

«Перемирие не будет действовать. Это 18-е перемирие. Будет 19-е, 20-е – и ничего делаться не будет. Через два-три-четыре часа все будет нарушено. Потому что методология конфликта малой интенсивности не подразумевает прекращения таких боевых действий», – считает Стариков.

Если оценивать политическую составляющую, то, с этой точки зрения, Россия не заинтересована в том, чтобы было перемирие. Поэтому вполне возможно, что жителям неподконтрольной украинской власти территории не удастся встретить праздники в тихой обстановке. «Кремль не заинтересован в локализации конфликта. Перемирия и установления мира не будет. Надеяться на это не нужно», – продолжает Стариков.

Как сообщалось ранее, в ходе видеоконференции участники ТКГ достигли договоренности о «новогоднем» полномасштабном режиме прекращения огня – с 29 декабря с 00:01 по киевскому времени.

Источник: https://dnews.dn.ua