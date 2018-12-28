Не Мариуполь: Илларионов назвал украинские города-жертвы Путина

28.12.2018 08:04

В случае дальнейшей военной агрессии со стороны России в отношении Украины самым уязвимым городом окажется не Мариуполь.

Российское руководство будет пытаться захватить Таврийск и Каховку Херсонской области, так как это почти "безлюдный" район, и там нет большого количества украинских войск, рассказал в интервью российский экономист Андрей Илларионов, передает Обозреватель.

"Мариуполь – это крупный индустриальный центр с полумиллионным населением, с немалым числом капитальных каменных зданий, неплохо укрепленный город. Путин не будет пытаться его захватить. А вот молниеносная "хирургическая" операция по захвату Таврийска и Новой Каховки, по установлению контроля за Крымским каналом – вот это выглядит намного более привлекательно", – считает Илларионов.

Источник: https://from-ua.com