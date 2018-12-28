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Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление
Оппозиционер из России Константин Боровой считает, что российские оккупационные войска могут покинуть Донбасс.
Он сослался на скромный бюджет РФ, который не предусматривает дальнейшего инвестирования в "рус**ий мир".
Стало известно о том, что Российская Федерация мало-помалу сворачивает собственный проект "Рус**ий мир" на оккупированной части Донецка и Луганска.
Причиной этого являются недостаточные финансовые средства. Об этом сообщил российский оппозиционер Константин Боровой, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Факты". Более того, Боровой сообщил, что Россия оставит Донбасс выжженным и не будет ничего там восстанавливать.
Иными словами, жителям Донецка и Луганска не стоит ждать никакой помощи от той державы, которая оккупировала эти города. "Как я понимаю, Владимир Путин просто заинтересован в том, чтобы эта нестабильная территория продолжила свое существование.
Однако инвестиции вряд ли продолжат поступать в Донецк и Луганск. В Кремле считают достаточным то, что было сделано", - сообщил Боровой.
При этом оппозиционер считает, что бюджет России находится в катастрофическом положении. Его не хватит для того, чтобы поддерживать "русский мир" на оккупированной части Донбасса. Разного рода участники уже отползают от него. Вот почему вопрос о его закрытии станет скоро очень актуальным.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР
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