«Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»

28.12.2018 14:46

Сегодня, 28 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что объединенные силы усилили контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, среди которых Южное и Александровка, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В генштабе также заверили, что все действия украинской армии на Донбассе соответствуют Минским договоренностями.



«Украинская армия четко соблюдает Минские соглашения. Мы выполняем задания в рамках Минских договоренностей: огонь открываем только в ответ. Речь идет об усилении контроля над несколькими населенными пунктами в Операции объединенных сил», - сообщил Муженко. Напомним, ранее сообщалось, что советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков рассказал, что ВСУ взяли под контроль практически всю «серую зону».