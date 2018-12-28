Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»

28.12.2018 14:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»

Сегодня, 28 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что объединенные силы усилили контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, среди которых Южное и Александровка, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В генштабе также заверили, что все действия украинской армии на Донбассе соответствуют Минским договоренностями. 

«Украинская армия четко соблюдает Минские соглашения. Мы выполняем задания в рамках Минских договоренностей: огонь открываем только в ответ. Речь идет об усилении контроля над несколькими населенными пунктами в Операции объединенных сил», - сообщил Муженко. Напомним, ранее сообщалось, что советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков рассказал, что ВСУ взяли под контроль практически всю «серую зону». 



Теги: Украина, Донбасс, война, огонь, ВСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх