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«Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»
Сегодня, 28 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что объединенные силы усилили контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, среди которых Южное и Александровка, передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В генштабе также заверили, что все действия украинской армии на Донбассе соответствуют Минским договоренностями.
«Украинская армия четко соблюдает Минские соглашения. Мы выполняем задания в рамках Минских договоренностей: огонь открываем только в ответ. Речь идет об усилении контроля над несколькими населенными пунктами в Операции объединенных сил», - сообщил Муженко. Напомним, ранее сообщалось, что советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков рассказал, что ВСУ взяли под контроль практически всю «серую зону».
Теги: Украина, Донбасс, война, огонь, ВСУ, ООС
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